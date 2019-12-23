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Gucci (340)
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Артем Кузелев

Дом Gucci выпустил линейку мерча для Гарри Стайлза

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  • 23 Декабря 201916:18
Сюжеты: Gucci

В итальянской марке решили поддержать выход нового альбома музыканта, который уже несколько сезонов снимается в ее рекламных кампаниях.

Алессандро Микеле и певец Гарри Стайлз выпустили капсульную коллекцию футболок в поддержку нового альбома музыканта Fine Line. Капсула мерча представляет собой серию белых футболок, отшитых из экологичных материалов и украшенных принтами в виде сердца, пронзенного стрелой. Имя музыканта и название альбома здесь же. Приобрести вещи можно в комплекте с цифровой версией альбома, причем Стайлз обещает часть средств от продажи направить в фонд женских правозащитных инициатив The Global Fund for Women.

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