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Артем Кузелев

Дом Hermes обновил коллекцию товаров для дома

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  • 14 Мая 202014:53
Сюжеты: Hermes

Парижская марка представила новые предметы интерьера и мебели.

Во французском доме моды Hermes представили обновление коллекции предметов для дома и мебели. Капсулу составили табуреты, кресла, коробки для хранения, вазы, ковры и домашний текстиль. В центре коллекции декоративные детали из цветной кожи. Все предметы можно найти в продаже на официальном сайте Hermes.

 
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