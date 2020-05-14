Дом Hermes обновил коллекцию товаров для дома

Парижская марка представила новые предметы интерьера и мебели.

Во французском доме моды Hermes представили обновление коллекции предметов для дома и мебели. Капсулу составили табуреты, кресла, коробки для хранения, вазы, ковры и домашний текстиль. В центре коллекции декоративные детали из цветной кожи. Все предметы можно найти в продаже на официальном сайте Hermes.