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Артем Кузелев

Дом Hermes подвел финансовые итоги 2016 года

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  • 03 Апреля 201709:55
Сюжеты: Hermes

По словам генерального директора компании, Акселя Дюма, 2016 стал «исключительным годом» для парижского дома.

Генеральный директор Hermes Аксель Дюма сообщил, что звезды выстроились в 2016 году для легендарного французского дома так, что его прибыль достигла рекордного уровня. Продажи компании в прошлом году выросли на 7,5%, впервые превысив отметку в 5 млрд долларов. Среди главных причин такого роста Дюма выделил рост рынка в Великобритании, курсы валют, а также особенно удачные коллекции Надеж Ване-Цыбульски. Стоит отметить, что креативный директор бренда, возглавившая его в 2014 году, действительно, сумела сделать коллекции Hermes интереснее и коммерчески более успешными.

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