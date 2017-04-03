Дом Hermes подвел финансовые итоги 2016 года

По словам генерального директора компании, Акселя Дюма, 2016 стал «исключительным годом» для парижского дома.

Генеральный директор Hermes Аксель Дюма сообщил, что звезды выстроились в 2016 году для легендарного французского дома так, что его прибыль достигла рекордного уровня. Продажи компании в прошлом году выросли на 7,5%, впервые превысив отметку в 5 млрд долларов. Среди главных причин такого роста Дюма выделил рост рынка в Великобритании, курсы валют, а также особенно удачные коллекции Надеж Ване-Цыбульски. Стоит отметить, что креативный директор бренда, возглавившая его в 2014 году, действительно, сумела сделать коллекции Hermes интереснее и коммерчески более успешными.