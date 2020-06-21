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Артем Кузелев

Дом Hermes выпустил большую пляжную коллекцию

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  • 21 Июня 202014:19
Сюжеты: Hermes, cruise 2021

В коллекцию вошли все вещи, которые могут понадобиться тем, кто предпочитает проводить лето на побережье.

Парижский дом моды Hermes опубликовал лукбук новой пляжной коллекции. В нее вошло все, что может пригодиться во время отпуска на пляже или же за городом. В коллекции есть женские купальники, мужские шорты, легкие головные уборы, сандалии, вместительные сумки, махровые полотенца, подушки и даже наборы для пинг-понга.

 
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