Дом Hermes выпустил большую пляжную коллекцию

В коллекцию вошли все вещи, которые могут понадобиться тем, кто предпочитает проводить лето на побережье.
Парижский дом моды Hermes опубликовал лукбук новой пляжной коллекции. В нее вошло все, что может пригодиться во время отпуска на пляже или же за городом. В коллекции есть женские купальники, мужские шорты, легкие головные уборы, сандалии, вместительные сумки, махровые полотенца, подушки и даже наборы для пинг-понга.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.