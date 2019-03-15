Дом Hermes запускает линию косметики

В будущем году парижская марка будет активно развивать и инвестировать в бьюти-линию.

Парижский дом моды объявил, что в 2020 году свет увидит его полноценная линейка косметики. Представители компании не поделились деталями, но отметили, что «это будет прекрасный проект, полностью соответствующий духу Hermes». Инвестиции в бьюти-сегмент обусловлены поисками новых путей развития, о чем рассказал управляющий марки Аксель Дюма. «В долгосрочной перспективе мы должны будем присутствовать в трех сегментах бьюти-направления: парфюмерии, макияже и уходовой косметике. Это даст нам достаточно присутствия в разных каналах дистрибуции», – объяснил топ-менеджер и добавил, что линия макияжа будет запущена уже в 2020 году.