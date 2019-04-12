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Артем Кузелев

Дом Jil Sander запустил вторую линию

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  • 12 Апреля 201909:40
Сюжеты: Jil Sander

Люк и Люси Мейер представили лукбук коллекции одежды для активного отдыха и загородной жизни.

Дом моды Jil Sander дебютировал с новой линейкой, получившей название Jil Sander+. Дебютная коллекция адресуется тем, кто предпочитает активный отдых и размеренную жизнь за городом. Креативный директора марки создали мужские и женские образы из знаменитой прорезиненной ткани Mackintosh. В основе модельного ряда плащи, анораки, пуховики и вязаные вещи. В дальнейшем коллекции бренда будут включать джинсовую одежду.

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