Дом Jil Sander запустил вторую линию

Люк и Люси Мейер представили лукбук коллекции одежды для активного отдыха и загородной жизни.

Дом моды Jil Sander дебютировал с новой линейкой, получившей название Jil Sander+. Дебютная коллекция адресуется тем, кто предпочитает активный отдых и размеренную жизнь за городом. Креативный директора марки создали мужские и женские образы из знаменитой прорезиненной ткани Mackintosh. В основе модельного ряда плащи, анораки, пуховики и вязаные вещи. В дальнейшем коллекции бренда будут включать джинсовую одежду.