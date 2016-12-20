Дом Kenzo объединит мужскую и женские коллекции

На Неделе мужской моды в Париже французская марка представит первую объединенную коллекцию сезона осень-зима 2017/18.

Парижский дом Kenzo присоединился к компании брендов, отвергающих традиционный календарь моды. Креативные директора марки Умберто Леон и Кэрол Лим объявили, что уже на будущей Неделе мужской моды представят объединенную осенне-зимнюю коллекцию. Показ пройдет 22 января и станет закрывающим мероприятием Недели. Кроме того, дизайнеры сообщили, что основные коллекции традиционно будут демонстрироваться в январе и июне, однако к ним добавятся шоу в марте и сентябре.