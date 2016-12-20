Вход
ADV
Интересно
Kenzo (71)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Дом Kenzo объединит мужскую и женские коллекции

  • 979
  • 0
  • 20 Декабря 201612:21
Сюжеты: Kenzo

На Неделе мужской моды в Париже французская марка представит первую объединенную коллекцию сезона осень-зима 2017/18.

Парижский дом Kenzo присоединился к компании брендов, отвергающих традиционный календарь моды. Креативные директора марки Умберто Леон и Кэрол Лим объявили, что уже на будущей Неделе мужской моды представят объединенную осенне-зимнюю коллекцию. Показ пройдет 22 января и станет закрывающим мероприятием Недели. Кроме того, дизайнеры сообщили, что основные коллекции традиционно будут демонстрироваться в январе и июне, однако к ним добавятся шоу в марте и сентябре.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2016
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru