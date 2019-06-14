Дом Kenzo прощается с Умберто Леоном и Кэрол Лим

Дизайнерский дуэт покинет марку в этом месяце после Недели моды в Париже.

Издание WWD сообщило, что Умберто Леон и Кэрол Лим прощаются с парижским домом моды Kenzo. Дизайнерский дуэт занимался всеми коллекциями марки последние восемь лет, но теперь контракт продлен не будет. Последние образы Леон и Лим представят на Неделе моды в Париже 23 июня, а окончательно сложат свои полномочия с 1 июля. Сообщается также, что имя преемника дизайнеров будет названо в ближайшее время.