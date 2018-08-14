Дом Лагерфельда за 10 миллионов евро

В Германии на продажу выставлен одноэтажный особняк, ранее принадлежавший знаменитому дизайнеру.

Классическая вилла 1920-х годов, которую в 1990-х годах восстановил Карл Лагерфельд, находится в Германии на берегу реки Эльбы. Недавно особняк, уже не принадлежащий дизайнеру, был выставлен на продажу. Новый владелец запросил за него 10 миллионов евро.

Карл Лагерфельд купил поместье в римском стиле в пригороде Гамбурга в 1991 году. Этот дом дизайнер посвятил своему партнеру, который тогда же ушел из жизни. Дом окружает участок земли площадью 12 000 квадратных метров и с потрясающим видом на Эльбу. Однако в 1998 году Карл продал отреставрированную виллу, так как не захотел жить в немецкой глуши. Сам дизайнер рассказал о своем решении так: «Невозможно жить на Эльбе, вы все время смотрите на реку и в итоге становитесь ленивыми».