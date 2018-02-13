Дом Lanvin сменил владельца

Легендарный парижский дом моды выкупила китайская компания Fosun.

На днях стало известно, что китайская компания Fosun выиграла аукцион на приобретение французского дома Lanvin. Главным ее соперником был катарский инвестиционный фонд Mayhoola, однако торги разрешились в пользу китайской компании. По условиям сделки новые владельцы должны вложить в развитие бренда более 100 миллионов евро и решить серьезные финансовые проблемы, которые начались у Lanvin после смены двух креативных директоров: Альбера Эльбаза в 2015 году и Бухры Джаррар в прошлом. Сегодня коллекциями дома занимается дизайнер Оливье Лапидус.