Дом Loewe судится с креативным директором Lanvin

Бруно Сиалелли ответит перед судом по иску о недопущении конкуренции.

В июне стороны примут участие в судебном слушании по иску о нарушении Бруно Сиалелли контракта с предыдущим работодателем. Как оказалось между дизайнером и испанским домом Loewe было заключено соглашение о недопущении конкуренции. Это значит, что Сиалелли не мог приступать к работе у конкурентов бренда в течение некоторого времени после увольнения. Юристы Loewe отмечают, что договоренность утратит силу лишь в мае 2019 года, а дизайнер уже исполняет обязанности креативного директора Lanvin.