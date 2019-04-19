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Артем Кузелев

Дом Loewe судится с креативным директором Lanvin

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  • 19 Апреля 201914:14
Сюжеты: Loewe, Lanvin

Бруно Сиалелли ответит перед судом по иску о недопущении конкуренции.

В июне стороны примут участие в судебном слушании по иску о нарушении Бруно Сиалелли контракта с предыдущим работодателем. Как оказалось между дизайнером и испанским домом Loewe было заключено соглашение о недопущении конкуренции. Это значит, что Сиалелли не мог приступать к работе у конкурентов бренда в течение некоторого времени после увольнения. Юристы Loewe отмечают, что договоренность утратит силу лишь в мае 2019 года, а дизайнер уже исполняет обязанности креативного директора Lanvin.

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