Дом Loewe займется книгоизданием

Знаменитый испанский бренд переиздаст несколько классических романов под обложками, созданными Стивеном Майзелом.

Испанский дом моды Loewe решил осваивать новые возможности. Марка во главе с Джонатаном Андерсоном выпустит серию классических романов в современном оформлении. Главной фишкой переизданий станут обложки, украшенные архивными снимками Стивена Майзела. Первая ласточка проекта – книга Гюстава Флобера «Мадам Бовари» с Эмбер Валлеттой в роли Эммы. Издание можно увидеть в новой рекламной кампании Loewe с участием британского актера Джоша О’Коннора.