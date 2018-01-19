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Артем Кузелев

Дом Loewe займется книгоизданием

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  • 19 Января 201814:01
Сюжеты: Loewe

Знаменитый испанский бренд переиздаст несколько классических романов под обложками, созданными Стивеном Майзелом.

Испанский дом моды Loewe решил осваивать новые возможности. Марка во главе с Джонатаном Андерсоном выпустит серию классических романов в современном оформлении. Главной фишкой переизданий станут обложки, украшенные архивными снимками Стивена Майзела. Первая ласточка проекта – книга Гюстава Флобера «Мадам Бовари» с Эмбер Валлеттой в роли Эммы. Издание можно увидеть в новой рекламной кампании Loewe с участием британского актера Джоша О’Коннора.

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