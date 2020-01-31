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Артем Кузелев

Дом Louis Vuitton и спортивная лига NBA объявили о сотрудничестве

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  • 31 Января 202011:17
Сюжеты: Louis Vuitton

Парижский дом моды продолжает поддерживать глобальные спортивные события и на этот раз начинает сотрудничество с баскетбольной лигой NBA.

Ранее марка Louis Vuitton уже создавала эксклюзивные кейсы для кубков Чемпионата мира по футболу, Чемпионата мира по регби, Открытого чемпионата Франции по теннису и для лругих событий в мире большого спорта. На этот раз парижский дом моды объявил о многолетнем сотрудничестве с баскетбольной организацией NBA, для которой уже выпустил кейс для путешествий. Выход багажа приурочен к баскетбольной премии «Кубок Ларри О’Брайена», но далее коллаборация планирует создать капсульную коллекцию одежды и аксессуаров. Разработкой капсулы займется Вирджил Абло.

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