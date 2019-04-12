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Артем Кузелев

Дом Louis Vuitton обновил коллекцию предметов интерьера

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  • 12 Апреля 201909:42
Сюжеты: Louis Vuitton

Парижский модный бренд представил несколько моделей из обновленной коллекции для дома.

Миланская Неделя дизайна Salone del Mobile продолжает радовать новостями. Следом за Bottega Veneta здесь представил новую коллекцию парижский дом моды. В собрание Objets Nomades от Louis Vuitton вошли предметы интерьера и мебель, вдохновленные природным формам. Особенно гостям Недели пришлось по вкусу кресло, похожее на соцветие артишока.

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