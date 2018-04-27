Дом Louis Vuitton обновляет парфюмерную линию

Парижский дом моды объявил о выходе пяти новых мужских ароматов.

Два года назад, после почти 90-летнего перерыва, дом Louis Vuitton начал возрождение парфюмерной линии. За создание новых продуктов отвечает ведущий парфюмер марки Жак Кавалье-Беллетруд. Благодаря его усилиям на днях дом смог анонсировать выход пяти мужских очень разносторонних ароматов. По признанию специалиста, работая, он вдохновлялся современным мужским гардеробом и хотел передать его настроения через ароматы.

Официальный релиз новинок состоится 31 мая в бутиках Louis Vuitton по всему миру.