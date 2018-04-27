Вход
ADV
Интересно
Louis Vuitton (419)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Дом Louis Vuitton обновляет парфюмерную линию

  • 83
  • 0
  • 27 Апреля 201812:17
Сюжеты: Louis Vuitton

Парижский дом моды объявил о выходе пяти новых мужских ароматов.

Два года назад, после почти 90-летнего перерыва, дом Louis Vuitton начал возрождение парфюмерной линии. За создание новых продуктов отвечает ведущий парфюмер марки Жак Кавалье-Беллетруд. Благодаря его усилиям на днях дом смог анонсировать выход пяти мужских очень разносторонних ароматов. По признанию специалиста, работая, он вдохновлялся современным мужским гардеробом и хотел передать его настроения через ароматы.

Официальный релиз новинок состоится 31 мая в бутиках Louis Vuitton по всему миру.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru