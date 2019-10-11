Дом Louis Vuitton поддержит борьбу со СПИДом

Парижский дом моды объединился с проектом (RED), чтобы поддержать борьбу с ВИЧ/СПИД.

Марка Louis Vuitton и некоммерческая организация (RED) запустили совместный благотворительный проект. В рамках сотрудничества коллаборация выпустила красную свечу, аромат для которой разработал знаменитый парфюмер Louis Vuitton Жак Кавалье-Беллетруд. За дизайн свечи отвечал промдизайнер Марк Ньюсон. Стоимость свечи Louis Vuitton (RED) – 185 долларов, а часть выручки от их реализации отправится в Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.