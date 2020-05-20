Дом Louis Vuitton представил роскошный кикер

Французская марка показала собственную версию настольного футбола, содержащую множество кодов домов и отсылок к яркой истории Louis Vuitton с 1896 года до наших дней.

Более 150 лет мастера дома Louis Vuitton создают предметы багажа для путешественников, но регулярно выпускают и других кожаные изделия: сундуки, чехлы и кофры и прочие аксессуары. В портфолио дома ест и настольные игры, которые можно захватить в путешествие, от шахмат до нард.

Недавно коллекция игр Louis Vuitton пополнилась кикером, отделанным приятной на ощупь кожей и украшенным фирменной монограммой. Марка представила несколько моделей, отличающихся цветовыми решениями: голубой, фисташковый, фуксия, двухцветная карамель и белый. В качестве декора использованы металлические детали.