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Артем Кузелев

Дом Louis Vuitton представит новую коллекцию вне Недели моды в Париже

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  • 05 Марта 202119:22
Сюжеты: Louis Vuitton

В парижском доме моды приняли окончательное решение о дате проведения презентации новой коллекции. Марка отказалась от участия в официальном расписании Недели моды в Париже в этом сезоне.

Вне привычного марафона Louis Vuitton представит образы сезона осень-зима 2021/22 в среду, 10 марта 2021 года. Ранее сообщалось, что презентация бренда закроет парижскую Неделю моды, однако пандемия внесла свои коррективы в модное расписание. Подобные изменения произошли и с другими привычными участниками Недели моды в Париже. Так, дизайнер Александр Матиусси представит коллекцию 11 марта, а дом Kenzo – 26 марта.

 
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