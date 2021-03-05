Дом Louis Vuitton представит новую коллекцию вне Недели моды в Париже

В парижском доме моды приняли окончательное решение о дате проведения презентации новой коллекции. Марка отказалась от участия в официальном расписании Недели моды в Париже в этом сезоне.

Вне привычного марафона Louis Vuitton представит образы сезона осень-зима 2021/22 в среду, 10 марта 2021 года. Ранее сообщалось, что презентация бренда закроет парижскую Неделю моды, однако пандемия внесла свои коррективы в модное расписание. Подобные изменения произошли и с другими привычными участниками Недели моды в Париже. Так, дизайнер Александр Матиусси представит коллекцию 11 марта, а дом Kenzo – 26 марта.