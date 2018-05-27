Дом Louis Vuitton продлевает контракт с Николя Гескьером

Парижская марка решила продолжить сотрудничество с дизайнером.

Отметив рост продаж за период управления женской линией Николя Гескьером, руководство Louis Vuitton решило продлить истекающий контракт с дизайнером. Отдельно менеджмент компании отметил, что работа Гескьера в данный момент генерирует почти половину прибыли. По итогам 2017 года бренд отметил небывалый рост на 13%.