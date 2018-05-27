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Артем Кузелев

Дом Louis Vuitton продлевает контракт с Николя Гескьером

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  • 27 Мая 201818:32
Сюжеты: Louis Vuitton

Парижская марка решила продолжить сотрудничество с дизайнером.

Отметив рост продаж за период управления женской линией Николя Гескьером, руководство Louis Vuitton решило продлить истекающий контракт с дизайнером. Отдельно менеджмент компании отметил, что работа Гескьера в данный момент генерирует почти половину прибыли. По итогам 2017 года бренд отметил небывалый рост на 13%.

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