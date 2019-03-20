Дом Louis Vuitton снимет с производства вещи, вдохновленные образом Майкла Джексона

Парижская марка отказалась от выпуска одежды и аксессуаров из мужской коллекции сезона осень-зима 2019/20.

Представляя новую мужскую коллекцию, Вирджил Абло подчеркнул, что она посвящена Майклу Джексону. Источник вдохновения без труда читается во многих образах, которые выглядят просто превосходно. Однако на днях дом моды объявил, что откажется от выпуска этих вещей. Причиной стал релиз скандального документального фильма канала HBO «Покидая Неверленд». В картине подробно рассказывается о сексуальных домогательствах музыканта в отношении несовершеннолетних мальчиков.