Вход
ADV
Интересно
Майкл Джексон (17)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Дом Louis Vuitton снимет с производства вещи, вдохновленные образом Майкла Джексона

  • 103
  • 0
  • 20 Марта 201907:08
Сюжеты: Майкл Джексон, Louis Vuitton

Парижская марка отказалась от выпуска одежды и аксессуаров из мужской коллекции сезона осень-зима 2019/20.

Представляя новую мужскую коллекцию, Вирджил Абло подчеркнул, что она посвящена Майклу Джексону. Источник вдохновения без труда читается во многих образах, которые выглядят просто превосходно. Однако на днях дом моды объявил, что откажется от выпуска этих вещей. Причиной стал релиз скандального документального фильма канала HBO «Покидая Неверленд». В картине подробно рассказывается о сексуальных домогательствах музыканта в отношении несовершеннолетних мальчиков.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru