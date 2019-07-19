Дом Louis Vuitton сотрудничает с ремесленниками Мексики

После обвинений в культурной апроприации руководство парижского бренда нашло способ исправить ситуацию.

После релиза интерьерной линии Dolls by Raw Edges в адрес парижского дома моды посыпались обвинения в культурной апроприации. Правительство Мексики особенно отмечало использованные в коллекции яркие цвета и рисунки животных. Госсекретарь по культуре Алехандра Фраусто направил в адрес Louis Vuitton письмо, в котором в частности отметила свое удивление тем, что при создании мебели использовались рисунки, похожие на традиционную ручную вышивку мастеров города Тенанго-де-Дориа.

В ответ на обвинения руководство французской марки сообщило о том, что уже ведет переговоры с мексиканскими ремесленниками по поводу развития линии Dolls by Raw Edges: «В настоящий момент мы ведем переговоры с ремесленниками Тенанго-де-Дориа в мексиканском штате Идальго, чтобы в перспективе вместе работать над этой коллекцией».