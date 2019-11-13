Дом Louis Vuitton стал официальным партнером бала Met Gala 2020

Стало известно, что ежегодный весенний бал состоится в Нью-Йорке при поддержке парижского дома моды.

Организаторы события Met Gala 2020, сообщили, что парижский дом Louis Vuitton стал официальным партнером весеннего бала. Подчеркивается, что креативный директор женской линии марки Николя Гескьер назначен сопредседателем мероприятия, ежегодно проходящего в нью-йоркском Метрополитен-музее. Дизайнер возглавит бал, посвященный старту выставки About Time: Fashion and Duration. Его парнершами по важной миссии станут Мэрил Стрип, Эмма Стоун, Лин-Мануэль Миранда и Анна Винтур.