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Артем Кузелев

Дом Marni выпустил мебель для жителей Луны

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  • 22 Марта 201911:16
Сюжеты: Marni

Итальянская марка анонсировала новую коллекцию мебели, которую официально представит публике на Миланском мебельном салоне.

Одним из самых интересных событий нового Миланского мебельного салона, который пройдет в апреле, станет релиз новой коллекции мебели от Marni. Мастера итальянского дома создали линейку столов, стульев и других предметов интерьера, которая получила название Moon Walk. Некоторые вещи похожи на луноходы и вызывают ассоциации с межзвездными путешествиями. Главными материалами коллекции стали дерево и кожа.

Отмечается, что часть средств, вырученных с продажи коллекции, будут перечислены в пользу детской нейроонкологической клиники в Риме.

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