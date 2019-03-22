Дом Marni выпустил мебель для жителей Луны

Итальянская марка анонсировала новую коллекцию мебели, которую официально представит публике на Миланском мебельном салоне.

Одним из самых интересных событий нового Миланского мебельного салона, который пройдет в апреле, станет релиз новой коллекции мебели от Marni. Мастера итальянского дома создали линейку столов, стульев и других предметов интерьера, которая получила название Moon Walk. Некоторые вещи похожи на луноходы и вызывают ассоциации с межзвездными путешествиями. Главными материалами коллекции стали дерево и кожа.

Отмечается, что часть средств, вырученных с продажи коллекции, будут перечислены в пользу детской нейроонкологической клиники в Риме.