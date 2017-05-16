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Артем Кузелев

Дом моды Givenchy пропустит две Недели моды

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  • 16 Мая 201709:16
Сюжеты: Givenchy

Руководство французского дома моды объявило, что откажется в этом сезоне от показов на мужской Неделе моды и Неделе haute couture в Париже.

Выход из привычного расписания менеджмент марки объясняет стремительной сменой креативных директоров. Заняв в начале месяца место Рикардо Тиши, Клэр Уэйт Келлер просто не успеет подготовить полноценные коллекции к Неделе мужской моды и кутюрной Неделе, которые пройдут этим летом. Новый креативный директор сосредоточится на создании женской коллекции сезона весна-лето 2018, которую можно будет увидеть на Неделе моды в Париже в октябре этого года.

Что касается мужской коллекции, то новые образы на закрытых демонстрациях с 27 июня по 1 июля смогут увидеть только байеры. Дебютная кутюрная коллекция нового креативного директора будет представлена в Париже в январе 2018 года.

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