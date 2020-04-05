Дом моды Lanvin расстался с генеральным директором

Жан-Филипп Эке покинул пост генерального директора парижского дома Lanvin.

На время, пока руководство Fosun Fashion Group, владеющее маркой Lanvin, находится в поисках нового генерального директора, его функции будет выполнять глава холдинга Джоан Чен. В своем обращении она подчеркнула: «Наши акционеры имеют ясное видение и полны решимости продвигать свои инициативы и продолжать инвестировать в бренд, который только начинает новую главу. Мы продолжим работать вместе с руководящей командой, чтобы у Lanvin была правильная стратегия для достижения успеха. Совет директоров хотел бы поблагодарить господина Эке за все усилия по руководству Lanvin в важный переходный период».