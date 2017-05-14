Дом Moschino представит мужскую коллекцию в Лос-Анджелесе

Итальянский дом моды вновь переносит показ мужской коллекции в Калифорнию.

Возвращение мужского показа Moschino в расписание миланской Недели моды оказалось не окончательным. Американского дизайнера Джереми Скотта по-прежнему тянет на родину. В Лос-Анджелесе, где креативный директор дома проживает уже несколько лет, и пройдет следующее шоу мужской коллекции. Образы из коллекции сезона весна-лето 2018 можно будет увидеть 8 июня этого года в Голливуде. Здесь же Скотт представит и межсезонную женскую коллекцию Moschino.