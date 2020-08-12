Дом Mugler меняет формат работы

Парижская марка переходит к системе продаж «смотри – покупай».

Во французском доме Mugler объявили о смене стратегии продажи. Уже предстоящей осенью марка перейдет к формату, когда вещи из новых коллекций будут тут же появляться в продаже. Стартует эксперимент с коллекции сезона весна-лето 2021, которую бренд представит на сентябрьской Неделе моды. В продаже эти образы можно будет найти уже в октябре, однако пока что только на сайте Mugler.