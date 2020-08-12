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Артем Кузелев

Дом Mugler меняет формат работы

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  • 12 Августа 202010:59
Сюжеты: Thierry Mugler

Парижская марка переходит к системе продаж «смотри – покупай».

Во французском доме Mugler объявили о смене стратегии продажи. Уже предстоящей осенью марка перейдет к формату, когда вещи из новых коллекций будут тут же появляться в продаже. Стартует эксперимент с коллекции сезона весна-лето 2021, которую бренд представит на сентябрьской Неделе моды. В продаже эти образы можно будет найти уже в октябре, однако пока что только на сайте Mugler.

 
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