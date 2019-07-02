Дом Prada дебютировал с ювелирной коллекцией

Итальянская марка выпустила первую коллекцию украшений из золота и бриллиантов.

Итальянский дом моды Prada представил дебютную коллекцию ювелирных украшений. В нее вошли серьги, колье, браслеты и подвески из 18-каратного золота и бриллиантов. Коллекция получилась очень изящной и игривой: ювелиры бренда работали с символами последних коллекций Prada — гитары, бананы, зайцы и розы. В России коллекция представлена в московском бутике марки на Большой Дмитровке.