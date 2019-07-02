Вход
ADV



Интересно
Prada (248)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Дом Prada дебютировал с ювелирной коллекцией

  • 259
  • 0
  • 02 Июля 201915:13
Сюжеты: Prada, Бижутерия, украшения, драгоценности

Итальянская марка выпустила первую коллекцию украшений из золота и бриллиантов.

Итальянский дом моды Prada представил дебютную коллекцию ювелирных украшений. В нее вошли серьги, колье, браслеты и подвески из 18-каратного золота и бриллиантов. Коллекция получилась очень изящной и игривой: ювелиры бренда работали с символами последних коллекций Prada — гитары, бананы, зайцы и розы. В России коллекция представлена в московском бутике марки на Большой Дмитровке.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru