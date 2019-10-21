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Артем Кузелев

Дом Prada назвал локацию круизного показа

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  • 21 Октября 201911:08
Сюжеты: Prada

Круизную коллекцию 2021 года марка покажет в Японии.

Итальянский дом моды продолжает осваивать азиатские рынки. В рамках расширения географии присутствия провести следующий показ решено в Японии. Круизную коллекцию 2021 года дом представит 21 мая, однако информация о том, где именно, держится пока что в секрете. Как правило более точные данные в таких случаях появляются за месяц до шоу.

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