Дом Prada назвал локацию круизного показа

Круизную коллекцию 2021 года марка покажет в Японии.

Итальянский дом моды продолжает осваивать азиатские рынки. В рамках расширения географии присутствия провести следующий показ решено в Японии. Круизную коллекцию 2021 года дом представит 21 мая, однако информация о том, где именно, держится пока что в секрете. Как правило более точные данные в таких случаях появляются за месяц до шоу.