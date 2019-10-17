Дом Prada организует выставку китайского художника

Через месяц в Шанхае откроется выставка Ли Квинга при поддержке итальянской марки.

С 7 ноября по 19 января в Шанхае пройдет выставка Prada Rear Windows. Проект посвящен истории шанхайской резиденции 1918 года, которая открылась для публике в октябре 2017 года. Выставка получила название, ассоциирующееся с фильмом Альфреда Хичкока 1954 года «Окно во двор». Ключевые комнаты для проекта воссоздал китайский художник Ли Квинг, в экспозиции также будут представлены его актуальные работы. Разместится выставка в пространстве Prada Rong Zhai.