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Артем Кузелев

Дом Prada организует выставку китайского художника

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  • 17 Октября 201910:22
Сюжеты: Prada

Через месяц в Шанхае откроется выставка Ли Квинга при поддержке итальянской марки.

С 7 ноября по 19 января в Шанхае пройдет выставка Prada Rear Windows. Проект посвящен истории шанхайской резиденции 1918 года, которая открылась для публике в октябре 2017 года. Выставка получила название, ассоциирующееся с фильмом Альфреда Хичкока 1954 года «Окно во двор». Ключевые комнаты для проекта воссоздал китайский художник Ли Квинг, в экспозиции также будут представлены его актуальные работы. Разместится выставка в пространстве Prada Rong Zhai.

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