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Артем Кузелев

Дом Prada откажется от скидок на свои продукты

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  • 22 Марта 201911:10
Сюжеты: Prada

Руководство итальянской марки решило отказаться от продажи уцененных товаров в фирменных бутиках.

Генеральный директор итальянской компании Патрицио Бертели объявил, что в самое ближайшее время Prada не будет снижать цены на товары. Бертелли сообщил, «что это решение сможет улучшить имидж бренда и гарантирует нам более высокую прибыль». При этом глава марки не объяснил, что планируется делать с ассортиментом, который не будет распродан.

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