Дом Prada откажется от скидок на свои продукты

Руководство итальянской марки решило отказаться от продажи уцененных товаров в фирменных бутиках.

Генеральный директор итальянской компании Патрицио Бертели объявил, что в самое ближайшее время Prada не будет снижать цены на товары. Бертелли сообщил, «что это решение сможет улучшить имидж бренда и гарантирует нам более высокую прибыль». При этом глава марки не объяснил, что планируется делать с ассортиментом, который не будет распродан.