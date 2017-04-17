Дом Prada откроет онлайн-шоп в России

Руководство итальянского дома моды объявило, что намерено запустить работу интернет-магазина на территории России.

До конца текущего года марка Prada намерена запустить официальный онлайн-магазин с доставкой по России. Решение обусловлено желанием руководства дома моды активно развиваться на территории нашей страны. Вероятно, экспансия на Восток вызвана тем, что за прошедший финансовый год группа Prada потеряла в выручке: продажи упали на 10 процентов, что составило около 2,5 млрд евро.

Также до конца 2017 года руководство Prada планирует открыть интернет-магазины в Китае, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии.