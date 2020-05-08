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Артем Кузелев

Дом Prada открывает свои фабрики после карантина

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  • 08 Мая 202015:57
Сюжеты: Prada, Covid19

Порядка 300 сотрудников итальянской компании, занятых на производстве кожаных изделий вернулись на свои рабочие места.

Речь идет о фабриках Prada, расположенных в Тоскане, которые были закрыты на карантин в течение почти двух месяцев. Сейчас на производствах действует строгий протокол безопасности, который поддерживают медицинские сотрудники флорентийской больницы Careggi. Сотрудникам измеряют температуру, а также снабжают всех средствами индивидуальной защиты. Помещения фабрик дезинфицируются дважды в день. Ранее работу возобновили фабрики Prada в Умбрии, Марке и Венето.

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