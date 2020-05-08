Дом Prada открывает свои фабрики после карантина

Порядка 300 сотрудников итальянской компании, занятых на производстве кожаных изделий вернулись на свои рабочие места.

Речь идет о фабриках Prada, расположенных в Тоскане, которые были закрыты на карантин в течение почти двух месяцев. Сейчас на производствах действует строгий протокол безопасности, который поддерживают медицинские сотрудники флорентийской больницы Careggi. Сотрудникам измеряют температуру, а также снабжают всех средствами индивидуальной защиты. Помещения фабрик дезинфицируются дважды в день. Ранее работу возобновили фабрики Prada в Умбрии, Марке и Венето.