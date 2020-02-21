Дом Prada отменил круизное шоу в Японии

Из-за распространения эпидемии коронавируса руководство итальянского дома решило отложить показ.

Ранее итальянская марка сообщила, что показ круизной коллекции будущего года состоится 21 мая в Японии. Однако вспышка в регионе эпидемии коронавируса заставила руководство дома пересмотреть планы. В официальном релизе бренда сказано: «Мы решили отменить показ в качестве меры предосторожности, а также акта ответственности и уважения ко всем людям, которые планируют посетить наш показ. Также Prada выражает искренние соболезнования всем людям, пострадавшим от этой ситуации».