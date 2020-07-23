Дом Prada представит на аукционе Sotheby’s модели из последних коллекций

Так итальянская марка собирается помочь образовательным программам ЮНЕСКО.

Торги состоятся 2 октября 2020 года. В качестве лотов на аукционе будут представлены вещи и аксессуары из последних мужских и женских коллекций Prada, а также декоративные элементы с дефиле и приглашения на шоу бренда. Благотворительная инициатива марки и аукционного дома запущена для того, чтобы помочь ЮНЕСКО в реализации образовательных программ. Полный список лотов будет опубликован 1 октября 2020 года.