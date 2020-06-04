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Артем Кузелев

Дом Prada приглашает на виртуальные экскурсии

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  • 04 Июня 202014:29
Сюжеты: Prada

При помощи VR-гарнитуры можно посетить производство, арт-пространства и магазины итальянской марки.

Итальянский дом Prada запустил VR-проект, позволяющий пользователям узнать практически все о работе марки, не выходя из дома. Первые ролики о производстве и сотрудниках марки, магазинах в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Токио и арт-пространствах Fondazione Prada в Милане и Венеции, уже доступны на официальном YouTube-канале Prada. Как отметили в компании, так она хочет стать ближе к своим поклонникам во время вынужденной изоляции и отсутствия возможности путешествовать.

 
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