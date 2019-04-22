Дом Prada устроит показ в Шанхае

Итальянский дом моды представит мужскую коллекции сезона весна-лето 2020 вне официального расписания.

Ведущие модный марки одна за другой выбывают из официального расписания главных Недель моды. На днях итальянский дом Prada сообщил, что намерен представить новую коллекцию мужской линейки в Шанхае. Шоу сезона весна-лето 2020 состоится 6 июня, однако представители марки пока что не называют точную локацию показа. Подчеркивается, что это будет первый раз, когда бренд вывозит мужское дефиле за пределы Милана.