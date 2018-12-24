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Артем Кузелев

Дом Prada всерьез возьмется за этику

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  • 24 Декабря 201817:50
Сюжеты: Prada

После обвинений в расизме руководство итальянской компании решило создать специальный совет по разнообразию.

Извинившись перед всеми, кого могли оскорбить своими брелоками из коллекции Pradamalia, руководители итальянской марки решили всерьез заняться вопросами этики. В скором времени в доме моды будет создан совет по разнообразию, который не только поможет избежать досадных ошибок в будущем, но и постарается повлиять на изменения в индустрии. В релизе компании говорится: «Консультативный совет будет направлять нас в вопросах разнообразия и проводить тренинги для сотрудников. Мы учимся на своих ошибках и стараемся стать лучше».

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