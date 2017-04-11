Дом Pucci расстается с главным дизайнером

Похоже, что итальянская марка не собирается продлевать контракт с креативным директором Массимо Джорджетти.

На данный момент информация имеет формат слухов, которые, впрочем, распространяют инсайдеры ситуации. Согласно им, дочь основателя дома Pucci Лаудомия Пуччи не совсем довольна тем, что делает в своих коллекциях для бренда Джорджетти. Также инсайдеры сообщают, что контракт дизайнера и модной марки истекает через год и, скорее всего, не будет продлен, если не прервется ранее.

Представители дома моды пока что не дали никаких комментариев, а вот со стороны менеджмента Массимо поступило заявление. Его представители сообщают, что «Массимо очень счастлив в Pucci. Если у него и есть какие-то трудности, так это в совмещении руководства домом, где он проводит по три дня в неделю, и собственным брендом MSGM, который отнимает много времени и быстро развивается».