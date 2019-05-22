Дом Ralph Lauren поддержал сообщество ЛГБТ+

Американская марка выпустила капсульную коллекцию, посвященную Месяцу гордости.

Ральф Лорен представил обновленную линейку Pride,в которую вошли футболки и толстовки, украшенные принтами с радугой. В американской марке пояснили, что капсульная коллекция призвана поддержать сообщество ЛГБТ+, а все средства, вырученные с ее продажи, будут перечислены в фонд помощи ЛГБТ-движения Stonewall Community Foundation. В рекламной кампании, автором которой стала Кэсс Берд, появилась сама фотограф с женой Али и детьми Мэй и Лео, а также модель Джейкоб Биксенман, олимпиец Гус Кенворти, балерина Харпер Уоттерс и музыканты Эвриша, Тирик и Кори.