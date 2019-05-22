Вход
ADV
Интересно
Ralph LAUREN (91)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Дом Ralph Lauren поддержал сообщество ЛГБТ+

  • 55
  • 0
  • 22 Мая 201917:28
Сюжеты: Ralph LAUREN

Американская марка выпустила капсульную коллекцию, посвященную Месяцу гордости.

Ральф Лорен представил обновленную линейку Pride,в  которую вошли футболки и толстовки, украшенные принтами с радугой. В американской марке пояснили, что капсульная коллекция призвана поддержать сообщество ЛГБТ+, а все средства, вырученные с ее продажи, будут перечислены в фонд помощи ЛГБТ-движения Stonewall Community Foundation. В рекламной кампании, автором которой стала Кэсс Берд, появилась сама фотограф с женой Али и детьми Мэй и Лео, а также модель Джейкоб Биксенман, олимпиец Гус Кенворти, балерина Харпер Уоттерс и музыканты Эвриша, Тирик и Кори.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru