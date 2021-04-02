Дом Ralph & Russo оказался в трудном финансовом положении

Еще одной маркой, не справившейся с коронакризисом, стал британский дом Ralph & Russo. Бренд оказался на грани банкротства из-за череды локдаунов.

На данный момент известно, что преодолеть кризис компании помогает компания Begbies Traynor Group, специализирующаяся на корпоративной реструктуризации. Также к спасению марки подключилась консалтинговая фирма Quantuma Advisory.

Креативный директор бренда Тамара Ральф сообщила: «На протяжении пандемии мы сталкивались с беспрецедентными условиями торговли, которые оказали огромное давление на наш бизнес и ритейлеров по всему миру. Несмотря на эти трудности, мы продолжаем обслуживать наших клиентов».

Ранее сообщалось, что против Ralph & Russo судебный иск направила инвестиционная компания Candy Ventures, причиной стало отсутствие выплат по ссуде в объеме 17 млн фунтов. Кроме того, о тяжелых временах марки рассказало ее отсутствие в расписании январской Недели высокой моды.