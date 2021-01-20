Дом Ralph & Russo выбыл из расписания кутюрной Недели

В британской марке решили отказаться от участия в Неделе высокой моды. Кроме того, Тамара Ральф и Майкл Руссо сообщили, что и вовсе не будут выпускать кутюрную коллекцию сезона весна-лето 2021. Причина – пандемия коронавируса.

«Поскольку ситуация с Covid-19 ухудшается, вводятся новые ограничения, мы приняли решение не приступать к созданию кутюрной коллекции весна-лето 2021 и не представлять ее», – говорится в пресс-релизе бренда. Однако дизайнеры сообщили, что представят коллекцию следующего сезона на июльской кутюрной Неделе.