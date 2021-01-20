Вход
ADV



Интересно
Неделя моды в Париже (1126)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Дом Ralph & Russo выбыл из расписания кутюрной Недели

  • 85
  • 0
  • 20 Января 202110:37
Сюжеты: Неделя моды в Париже

В британской марке решили отказаться от участия в Неделе высокой моды. Кроме того, Тамара Ральф и Майкл Руссо сообщили, что и вовсе не будут выпускать кутюрную коллекцию сезона весна-лето 2021. Причина – пандемия коронавируса.

«Поскольку ситуация с Covid-19 ухудшается, вводятся новые ограничения, мы приняли решение не приступать к созданию кутюрной коллекции весна-лето 2021 и не представлять ее», – говорится в пресс-релизе бренда. Однако дизайнеры сообщили, что представят коллекцию следующего сезона на июльской кутюрной Неделе.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2021
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru