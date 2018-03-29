Дом Roberto Cavalli примет участие в новом сезоне Pitti Uomo

Пол Сарридж станет приглашенным дизайнером выставки и представит здесь свою первую мужскую коллекцию, созданную для итальянского дома.

Марка Roberto Cavalli оказалась в числе специальных гостей 94 сезона выставки Pitti Uomo. В рамках флорентийского мероприятия итальянский дом презентует первую мужскую коллекцию, разработанную его новым креативным директором Полом Сарриджем.

Рассказывая новость журналистам, главный исполнительный директор Roberto Cavalli Group Джан Джакомо Феррарис сообщил: «Roberto Cavalli родом из Флоренции, и естественно, что его перезапуск произойдет в этом городе. Мы очень рады приглашению Пола Сарриджа в качестве специального гостя на 94 Pitti Immagine Uomo, где пройдет запуск его первой мужской коллекции для Roberto Cavalli». Состоится шоу в один из четырех дней выставки, с 12 по 15 июня.