Дом Roberto Cavalli продолжает реконструкцию

На прошлой неделе стало известно, что новый гендиректор итальянского дома моды Джан Джакомо Феррарис продолжит сокращения в компании.

Впервые новости о массовых увольнениях в Roberto Cavalli появились в октябре этого года. Тогда компанию возглавил новый генеральный директор, перед которым встала задача сократить штат марки на 30 процентов. О том, как провести реформу так, чтобы она не привела к судебным искам, на днях было принято окончательное решение. После конференции в Министерстве труда и социальной политики Флоренции руководство дома пришло к соглашению прекратить действие 50 контрактов вместо предполагаемых изначально 77. Кроме того, стало известно, что будет закрыто производство компании в Милане, а все рабочие функции на себя возьмет штаб-квартира во Флоренции. Также в ближайшем будущем закроется ряд магазинов Roberto Cavalli. Полностью завершить реорганизацию Джан Джакомо Феррарис предполагает через 13-17 месяцев.