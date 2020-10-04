Дом Roberto Cavalli расстается с генеральным директором

До конца года компанию покинет Джан Джакомо Феррарис, возглавлявший ее последние четыре года.

В итальянском доме сообщили, что до конца 2020 года компанию покинет генеральный директор Джан Джакомо Феррарис. Комментируя новость, топ-менеджер признался, что испытывает «противоположные чувства, которые доставляют ему определенное удовлетворение, но и немного грусти и сожалений». «Я заверил господина Саджвани, что сделаю все возможное, чтобы гарантировать непрерывность управления на переходном этапе, и благодарю каждого из вас за вашу готовность работать со мной до конца года», – сообщил Феррарис сотрудникам.