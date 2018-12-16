Дом Roberto Cavalli сменит владельца?

Компания-гигант OTB, владеющая марками Diesel, Maison Margiela, Viktor & Rolf и Marni, интересуется покупкой итальянского бренда.

Страсти вокруг итальянского дома моды не утихают. Сменив владельца пару лет назад и двух креативных директоров, бренд так и не встал на ноги. По слухам, покупкой марки на данный момент интересуется десяток компаний. Одним из главных претендентов считается конгломерат OTB, президент которого Ренцо Россо озвучивал свои мысли относительно итальянского дома моды. Готова ли расстаться с Roberto Cavalli компания Cressida, пока что не известно.