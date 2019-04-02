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Артем Кузелев

Дом Roberto Cavalli закрывает магазины в США

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  • 02 Апреля 201912:54
Сюжеты: Roberto Cavalli

Итальянский дом моды переживает не лучшие времена и ищет пути решения финансовых проблем.

В конце прошлой недели подтвердилось, что итальянская марка переживает не лучшие времена. Расставшись с креативным директором Полом Сарриджем, компания Roberto Cavalli подала в суд Милана прошение о помощи в реструктуризации. Если оно будет удовлетворено, бренд сможет отсрочить возвращение долгов кредиторам и за это время найти новых инвесторов. Одним из пунктов документа значится «ограничение деятельности в зарубежных странах», согласно этому Roberto Cavalli закрывает свои магазины в США. Сотрудники американского отделения и генеральный директор Сальваторе Трамуто будут уволены.

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