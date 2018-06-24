Дом Rochas перезапускает мужскую линию

Парижский дом моды пригласил Федерико Курради на пост креативного директора, чтобы вдохнуть новую жизнь в линию мужской одежды.

Французский дом Rochas не оставляет попыток сделать свою мужскую линейку более успешной и жизнеспособной. На днях стало известно, что для этого марка наняла нового креативного директора, которым стал итальянский дизайнер Федерико Курради. Ранее Курради отметился работой в таких брендах, как Ermanno Scervino, Roberto Cavalli и Iceberg. Свою первую коллекцию для дома Rochas новый дизайнер бренда представит в январе 2019 года.