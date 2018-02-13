Дом Roger Vivier расстается с креативным директором

Бруно Фризони, возглавлявший дом Roger Vivier последние 16 лет, объявил о завершении сотрудничества.

На прошлой неделе представители дома моды Roger Vivier сообщили, что марка расстается с Бруно Фризиони. Дизайнер покидает пост креативного директора бренда после 16 лет совместной работы. Завершение сотрудничества произошло по обоюдному согласию сторон. Представив свою последнюю, созданную для марки, коллекцию, дизайнер сообщил: «Эти 16 лет, которые я провел в Roger Vivier, были очень увлекательным и необыкновенным опытом. Удивительное приключение!» О своих дальнейших планах дизайнер ничего не сказал, как и бренд не объявил имя его преемника.