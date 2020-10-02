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Артем Кузелев

Дом Saint Laurent и дизайнер Хельмут Ланг представили результат сотрудничества

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  • 02 Октября 202021:13
Сюжеты: Yves Saint Laurent, Helmut Lang

Коллаборация сосредоточилась не на одежде, а на искусстве.

Энтони Ваккарелло анонсировал коллаборацию с дизайнером Хельмутом Лангом уже давно, однако результат сотрудничества оказался не таким, какого ожидали. Изначально планировалось, что совместными усилиями будет выпущена капсула из денима, но Ланг отказался работать с одеждой, заявив, что она его не интересует. В итоге были созданы минималистичные скульптуры из остатков материалов и вещей, не вошедших в коллекции парижского дома. Хельмут Ланг измельчил текстиль и смешал его со смолой. Получившиеся скульптуры установят во флагмане марки на улице Сент-Оноре в Париже.

 
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